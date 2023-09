Governo aprova projeção menor para crescimento do PIB italiano

ROMA, 27 SET (ANSA) - O Conselho dos Ministros (CdM) da Itália aprovou em reunião nesta quarta-feira (27) a Nota de Atualização do Documento de Economia e Finanças (Nadef), que delineia as previsões econômicas para a Itália, e reflete a redução das expectativas após o PIB nacional ter caído 0,4% no segundo trimestre.

Nele, o governo estima que produto interno bruto (PIB) do país deve crescer 0,8% em 2023, 0,2 ponto percentual a menos que a projeção de 1% divulgada em abril.