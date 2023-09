Itália cogita criar profissão de 'assistente materna'

As modalidades operacionais serão em parte estabelecidas com as regiões: por enquanto, a ideia é um serviço a pedido das mães, que terão cerca de 20 horas para os primeiros três meses de gravidez, podendo estender o prazo até os seis meses.

O objetivo é ter três assistentes maternas a cada 20 mil habitantes, então o número de mães apoiadas variará de acordo com os territórios.

A associação especializada Pro Vita & Famiglia se manifestou sobre a assistente materna. "Nos parece uma ótima ideia profissionalizar figuras que possam ajudar concretamente os novos pais de primeira viagem com tantos novos desafios e fragilidades em um contexto social cada vez mais desintegrado", comentou Maria Rachele Ruiu, do conselho diretor.

"Temos registrado há algum tempo um crescente sentimento de solidão e quase abandono social, especialmente por parte das novas mães, que muitas vezes se manifesta já durante a gravidez e que pode até levar a preferir o aborto ao nascimento do filho".

A Pro Vita também pede ""uma revolução cultural e política profunda que se baseie principalmente em uma conciliação mais efetiva e sistemática entre as necessidades da família e do trabalho". (ANSA).