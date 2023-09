Itália e França pregam 'visão compartilhada' sobre migrantes

"Sozinhos, os Estados-membros não podem gerir a crise migratória", disse uma fonte do Palácio do Eliseu, acrescentando que os dois países promoverão uma "posição comum" na cúpula de líderes dos países mediterrâneos da UE em Malta, na próxima sexta-feira (29).

O evento reunirá representantes de Croácia, Chipre, Eslovênia, Espanha, Grécia e Portugal, além de França, Itália e Malta.

Meloni já enviou uma carta aos outros líderes para destacar a importância de "trabalhar em uma posição conjunta e coesa para tornar a ação mais eficaz".

Segundo o governo italiano, o objetivo é manter o tema no topo da agenda europeia para se alcançar "resultados concretos".

Nos últimos dias, Roma reclamou do aumento dos controles na fronteira ítalo-francesa para barrar deslocados internacionais e de um apoio financeiro da Alemanha a uma ONG de socorro marítimo.

De acordo com o Ministério do Interior, a Itália já recebeu 133 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado.