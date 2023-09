Itália não pode ser deixada sozinha, diz Metsola sobre migrantes

BRUXELAS, 27 SET (ANSA) - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse nesta quarta-feira (27) que é dever da União Europeia (UE) e dos seus Estados-membros ajudar a Itália a lidar com a pressão que sofre com a crise migratória.

Nas últimas semanas, a ilha de Lampedusa, no sul da Itália, viu aumentar o número de desembarques de migrantes vindos do Norte da África e precisou declarar estado de emergência. "Um país que se vê confrontado com a chegada massiva de fluxos migratórios, como o de Lampedusa, uma ilha de 6 mil cidadãos que de repente recebe 1,7 mil pessoas em um dia, 3 mil no outro, não pode ser deixado sozinho. E não pode parecer deixado sozinho", declarou Metsola a um grupo de agências no "European Newsroom".