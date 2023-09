Itália reduz projeção de crescimento do PIB em 2023

"Esse é um governo responsável e pragmático, bem ciente de que a primeira questão é manter sustentável uma dívida pública tão elevada", disse o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, em um evento em Roma.

A projeção do governo é pior que a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima um avanço de 1,1% na economia italiana em 2023. No entanto, a previsão do FMI foi divulgada antes da publicação dos dados do PIB no segundo trimestre.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.