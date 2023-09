Italiano: Inter tropeça pela 1ª vez; Napoli goleia Udinese

ROMA, 27 SET (ANSA) - A Internazionale perdeu pela primeira vez na atual temporada do Campeonato Italiano. A equipe do técnico Simone Inzaghi foi derrotada nesta quarta-feira (27) em casa por 2 a 1 pelo Sassuolo no estádio de San Siro, em Milão.

A Inter tinha 100% de aproveitamento com cinco vitórias em cinco jogos e saiu na frente com o gol de Denzel Dumfries nos acréscimos do primeiro tempo.