Milan bate Cagliari de virada por 3 a 1 na Série A

Com o resultado, o Milan chegou a 15 pontos no campeonato, mesmo número da Inter, que ainda joga nesta quarta, contra o Sassuolo, em Milão. Os rossoneri também estão em desvantagem no confronto direto devido à goleada de 5 a 1 dos nerazzurri Já o Cagliari é o novo lanterna da Série A, com dois pontos, já que o Empoli ganhou sua primeira partida, contra a Salernitana, por 1 a 0, e chegou a três.

No outro jogo simultâneo, a Atalanta derrotou o Hellas Verona por 1 a 0 e subiu para 12 pontos, em quarto lugar. O time gialloblu é o 10º, com sete. (ANSA).

