Milan dá 1º passo para construção de novo estádio

"O objetivo da proposta é gerar um valor significativo para a área, que se beneficiaria de um desenvolvimento sustentável e integrado, graças a uma série de obras de modernização", explicou o clube lombardo em uma longa nota.

Os rossoneri também comentaram que o objetivo é "construir uma instalação inovadora, sustentável e multifuncional", que poderá acomodar por volta de 70 mil torcedores. O projeto será liderado pelas empresas Studio Manica e CAA Icon.

Apesar do significativo avanço do Milan em erguer uma moderna arena em San Donato Milanese, o presidente da equipe, Paolo Scaroni, garantiu que a hipótese de uma revitalização do San Siro "não está morta".

As cidades de Milão e San Donatto Milanese estão separadas por pouco mais de 10 quilômetros. A distância de carro entre os dois municípios é de cerca de meia hora.

A ideia milanista é inaugurar seu novo estádio entre os anos de 2028 e 2029. (ANSA).