Mostra de Cinema de São Paulo homenageia Michelangelo Antonioni

"Antonioni foi um dos grandes mestres do cinema e merece todas as homenagens", afirmou à ANSA Renata de Almeida, diretora da Mostra de Cinema de São Paulo.

A ideia nasceu após Almeida descobrir que um roteiro deixado por Antonioni, intitulado "Tecnicamente Doce", seria filmado pelo brasileiro André Ristum, em um projeto com a participação da produtora Vivo Film, que é ligada a Enrica Antonioni, viúva do cineasta.

Haverá inclusive uma leitura do roteiro com atores na Mostra de São Paulo e um encontro aberto ao público no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que apoia a retrospectiva desde sua concepção.

O festival também pode ser uma oportunidade de apresentar Antonioni aos cinéfilos das novas gerações. "Todo ano tem um público jovem que vai se renovando, então vai ter muita gente que nunca viu um filme de Antonioni no cinema, em uma tela grande. E Antonioni era um esteta, cada plano dos filmes dele era uma obra de arte", declarou Almeida.

Segundo ela, Antonioni foi "um dos grandes da era de ouro do cinema italiano" e "revolucionou" a sétima arte com seus filmes.

A Mostra de São Paulo também deve contar com longas recém-exibidos no Festival de Veneza, como "Evil Does Not Exist", de Ryusuke Hamaguchi, vencedor do Grande Prêmio do Júri em 2023, e "Maestro", de Bradley Cooper. (ANSA).