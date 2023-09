Napoli abre crise ao publicar vídeo 'tirando sarro' de Osimhen

O agente do nigeriano, Roberto Calenda, tornou público o vídeo e ameaçou entrar com uma ação legal contra a equipe.

Osimhen, por sua vez, deletou todas as fotos e os vídeos mais recentes com a camisa do Napoli.

"O que aconteceu no perfil oficial do Napoli no TikTok não é aceitável. Um vídeo tirando sarro de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. Nos reservamos o direito de tomar medidas legais e qualquer outra iniciativa para proteger Osimhen", afirmou o representante do atleta.

Essa não é a primeira vez que o departamento de comunicação napolitano comete uma gafe em relação ao atacante, pois o clube já havia postado um vídeo comparando a aparência física de Osimhen com um coco.

A relação entre Osimhen e Napoli nunca esteve tão em baixa.

Os polêmicos vídeos deverão travar a renovação do centroavante, podendo colocar seu futuro em Nápoles ainda mais em dúvida.