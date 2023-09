Padre é alvo de críticas por anunciar missa para Messina Denaro

Izzo, no entanto, não foi o único preocupado com a alma de Messina Denaro. Ontem (26), três freiras foram até o necrotério do hospital de L'Aquila para rezar diante do corpo do mafioso, mas foram barradas pela polícia.

"Sabemos muito bem quem ele foi e os crimes que cometeu, mas ainda é um filho de Deus. Foi-lhe negado um funeral religioso, tudo bem. Mas lembre-se que toda alma tem o direito de ser salva", lamentaram as irmãs ao jornal Corriere della Sera.

O líder mafioso, que passou quase 30 anos foragido, morreu aos 61 anos de idade em um hospital de L'Aquila, no centro da Itália, no último dia 25 de setembro.

Ele enfrentava um tumor no cólon havia três anos e estava internado desde agosto, cercado por um forte esquema de segurança. Na última sexta (22), os médicos já haviam declarado ele tinha entrado em coma irreversível. Seu corpo foi sepultado nesta quarta (27) em um cemitério de Castelvetrano, na Sicília.

(ANSA).