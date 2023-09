Papa agradece presença de Macron em missa em Marselha

VATICANO, 27 SET (ANSA) - O papa Francisco agradeceu nesta quarta-feira (27) a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, em sua missa em Marselha, no último dia 23 de setembro, após o líder do Palácio Eliseu ter sido alvo de polêmica.

Em declaração durante audiência geral no Vaticano, o Pontífice afirmou que a participação do líder francês "demonstrou a atenção de toda a França ao evento de Marselha".