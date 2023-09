Região na Itália registra terremoto mais forte em 40 anos

Na capital da região da Campânia, diversas pessoas acordaram assustadas com o fenômeno, que teria durado apenas alguns segundos. As sirenes de alarme também entraram em ação ao longo do município.

"Estamos todos acordados e estou em constante contato com a Defesa Civil. O sismo foi forte, e já estabeleci fiscalizações nos edifícios escolares para verificar se há danos. Vamos todos tentar manter a calma juntos", disse o prefeito de Pozzuoli, Luigi Manzoni.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) revelou que o terremoto também foi sentido em Roma e Potenza, duas cidades localizadas em regiões diferentes.

"Foi o maior tremor dos últimos 40 anos e ocorreu durante um enxame que começou ontem às 5h, marcado por 60 eventos de menor intensidade. O terremoto fez parte de uma dinâmica que sofreu uma ligeira aceleração nos últimos dias", explicou à ANSA Mauro Antonio Di Vito, diretor do INGV. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.