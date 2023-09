Semana da Cozinha Regional Italiana volta a SP em outubro

Cada um dos 20 estabelecimentos participantes oferece um menu relativo a uma das regiões do país europeu, com duas opções de entrada, duas de primeiro prato, duas de segundo prato e duas de sobremesa.

Os preços no almoço (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 125 a R$ 395, enquanto no jantar (menu completo com quatro pratos) os valores variam de R$ 179 a R$ 591.

Até o momento, os nomes dos chefs convidados não foram revelados. Entretanto, os pratos poderão ser degustados nos seguintes restaurantes: Zena (Abruzzo); Temperani Cucina (Basilicata); Casa Santo Antônio (Calábria); Sensi (Campânia); Santo Colomba (Emilia-Romagna); Vinheria Percussi (Friuli-Venezia Giulia); Maremonti (Lazio); Picchi (Ligúria); Piselli (Lombardia), Enosteria (Marcas); Vinarium (Molise); Due Cuochi Trattoria (Piemonte); Ristorantino (Puglia); Supra di Mauro Maia (Sardenha); Ca'd'Oro (Sicília); Terraço Itália (Toscana); Lido (Trentino-Alto Ádige); Ter Bicchieri (Umbria); Simone (Vale de Aosta); e Gero (Vêneto).

A iniciativa é organizada pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo e pela Accademia della Cucina Italiana. Para mais informações sobre os restaurantes participantes, menus e preços, consulte o site oficial do evento: www.settimanacucinaitaliana.com. (ANSA).

