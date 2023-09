Veneza e Bolzano estão entre destinos preferidos de turistas

A "Sereníssima" e o município da região do Trentino-Alto Ádige também se destacam na preferência dos visitantes internacionais, juntamente com Verona, aparecendo no top 20 do ranking.

Segundo o relatório, as cidades italianas de Verona e Rimini ainda estão entre os primeiros lugares da UE para o turismo doméstico.

O Eurostat alerta, no entanto, que os dados devem levar em conta que em 2021 o efeito da Covid-19 nas viagens ainda não tinha sido absorvido, ou seja, foram registrados 1,83 bilhões de noites passadas em todas as formas de alojamento turístico em toda a UE.

Embora tenha havido uma recuperação parcial, com um crescimento de 28,8% em relação a 2020, o valor anual de 2021 está mais de um terço (36,3%) abaixo do pico pré-pandemia.

Hoje, a Organização Mundial do Turismo (OMT) revelou também que as chegadas de turistas internacionais atingiram 84% dos níveis pré-pandemia no final de julho deste ano.

Entre janeiro e julho de 2023, 700 milhões de turistas viajaram internacionalmente, 43% a mais que nos mesmos meses de 2022.