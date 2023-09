Viesturs refuta Guinness e defende primado de alpinista italiano

"Estou firmemente convencido de que Reinhold Messner foi o primeiro a escalar todos os 14 'oito mil' e que isso deve ser reconhecido", declarou o americano, que foi colocado como novo recordista pelo "Guinness".

"Messner e os outros alpinistas fizeram de tudo para escalar os verdadeiros cumes, nas condições que encontraram nos lugares", acrescentou Viesturs, que ainda definiu o italiano como "precursor, não apenas em questão de estilo [da escalada], como também fisicamente e psicologicamente".

"Outros alpinistas, como eu, puderam seguir seus passos inspirando-se nele", disse o americano. Segundo ele, o alpinismo é uma "viagem pessoal" e não deveria ser incluído em "listas ou recordes".

Messner completou as 14 montanhas mais altas da Terra em 1986, sempre sem oxigênio suplementar, tornando-se um mito do alpinismo mundial. Outro feito do italiano foi ser o primeiro a escalar o Everest (8.848m), montanha mais alta do planeta, sem o auxílio de cilindros de oxigênio, em 1978, ao lado do austríaco Peter Habeler.

Em declaração à ANSA no início da semana, Messner chamou a decisão do "Guinness" de "bobagem" e disse que "ninguém que entende de alpinismo" colocaria seu feito em dúvida, mas ressaltou que não se trata de um esporte e que, por isso, "não existem competições nem vencedores". (ANSA).