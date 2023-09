Alemanha defende financiamento a ONGs do Mediterrâneo

O governo italiano acusa as ONGs do Mediterrâneo de agirem como "fator de atração" para migrantes e refugiados, embora elas sejam responsáveis por menos de 10% dos deslocados internacionais que chegam ao país por via marítima.

"Os navios das ONGs podem fazer socorros no mar, mas a Itália não pode virar o lugar aonde todas as ONGs levam os migrantes", afirmou Tajani.

O governo italiano já instituiu no início do ano um decreto que limitou as atividades de navios humanitários civis no Mediterrâneo, que agora só podem realizar um resgate por missão e frequentemente são orientados a levar os náufragos para portos distantes, reduzindo seu tempo nas áreas mais críticas.

Mesmo assim, o número de chegadas à Itália segue em alta e já totaliza 133 mil em 2023, quase o dobro do mesmo período do ano passado. (ANSA).

