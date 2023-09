Artista italiano Umberto Boccioni será tema de encontros em SP

Já no dia 3, Dambruoso participará de um evento aberto ao público no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) para divulgar seu livro "Boccioni. Opere inedite" (2022), com tradução simultânea (italiano e português).

Entre seus compromissos, o professor italiano também se reunirá com estudantes da Escola Eugenio Montale para falar sobre história da arte e apresentar passagens de seu outro livro "I martedì critici: la parola dall'Arte, além de se encontrar com alunos da Faculdade Santa Marcelina para discutir os inéditos de Boccioni.

Neste último encontro, a mediação será feita por Cristina Susigan, professora de História da Arte, Crítica de Arte e Percepção Visual do Bacharelado em Artes Visuais.

Dambruoso é historiador da arte, professor de História da Arte na Academia de Belas Artes de Frosinone, crítico e curador independente, e vive em Roma há mais de vinte anos.

A série de encontros ocorre por ocasião da "19ª Giornata del Contemporaneo", iniciativa promovida pela Associação dos Museus de Arte Contemporânea Italianos (AMACI), realizada com o apoio da direção geral de criatividade contemporânea do Ministério da Cultura e em colaboração com a direção geral de diplomacia pública e cultural do Ministério das Relações Exteriores. O principal objetivo é levar a arte contemporânea ao grande público. (ANSA).