De Zerbi é favorito para substituir Ancelotti no Real,diz jornal

O tabloide britânico Daily Mail apontou que De Zerbi tem uma leve vantagem sobre o espanhol Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, no topo das preferências do mandatário madrilenho.

As intenções do técnico italiano ainda são um mistério, pois ele completará um ano na Premier League e não parece insatisfeito com seu trabalho no sul da Inglaterra.

Sob a batuta do bresciano, o Brighton concluiu a edição passada da liga inglesa em sexto lugar, garantindo uma vaga inédita para um torneio continental.

De Zerbi prosseguiu com seu bom trabalho nos Seagulls na atual temporada, pois o clube é o terceiro colocado do campeonato, com 15 pontos, três atrás do líder Manchester City.

Pouco lembrado por seus feitos como jogador, De Zerbi explodiu no futebol italiano após os consistentes resultados conquistados em três temporadas no Sassuolo. Ele também teve boa passagem pelo Shakhtar Donetsk, mas sua aventura na Ucrânia foi bruscamente interrompida pelo início da invasão russa. (ANSA).