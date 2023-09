Em crise, Olympique de Marseille anuncia Gattuso como técnico

O clube francês não forneceu detalhes sobre o acordo com o italiano, mas a imprensa local diz que Gattuso fechou um contrato válido por um ano com opção de renovar para mais um.

"Escolher o Olympique de Marseille foi simples, negociamos durante cinco horas. Eu sei que o ambiente aqui está quente, mas isso não me assusta", disse Gattuso.

O novo treinador do OM declarou que tem uma filosofia diferente de Marcelino, além de afirmar que deseja montar um "time compacto" e que "sue a camisa".

Em seu oitavo time da carreira, Gattuso estava sem trabalhar desde janeiro, quando foi demitido do Valencia. O ex-volante coleciona passagens por Milan e Napoli.

Gattuso se tornou o terceiro técnico italiano a desembarcar na principal divisão do futebol da França, que já conta com Francesco Farioli e Fabio Grosso no comando de Nice e Lyon, respectivamente.

A crise em Marselha teve início quando os ultras se reuniram com a diretoria do clube para exigir a saída do atual presidente, Pablo Longoria, que foi acusado de estar fazendo o Olympique de Marseille perder sua identidade.