Escavações revelam que havia compra de votos na antiga Pompeia

Normalmente esse tipo de escrito se encontrava nas fachadas externas nos edifícios. A presença deles no interior da casa pode ser explicada, por exemplo, pela organização de eventos e jantares nas casas dos candidatos, que buscavam promover a própria campanha eleitoral.

As inscrições pedem votos a um tal "Aulus Rustius Verus", candidato ao cargo de "edil", figura que, na Roma Antiga, era o magistrado que supervisionava bens e serviços públicos.

A presença de uma panificadora no local faz com que os especialistas acreditem que o candidato estava financiando a produção de pão, com objetivos econômicos e políticos, e usando o alimento em troca de votos.

Além de ter conquistado a posição de "edil", ele também chegou a "duúnviro", o cargo mais alto da magistratura de então.

