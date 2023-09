Federação italiana estuda pedir indenização a Roberto Mancini

"Informei o conselho de tudo o que ocorreu em agosto, no sentido da rescisão imediata do contrato com a apresentação de renúncia. O conselho liberou a possibilidade de consultar um profissional para ter uma opinião técnico-jurídica e entender quais oportunidades podem existir em um possível pedido de indenização", disse o chefe da entidade máxima do futebol da Itália.

O mandatário da Figc ainda alegou que o tema voltará a ser discutido pela federação somente depois de receber um parecer do profissional que será consultado.

Por ocasião da Ryder Cup, em Guidonia, Gravina reencontrou Mancini pela primeira vez depois da repentina saída do treinador do comando da seleção da Itália.

"Nos vimos no jantar de gala da Ryder Cup, mas apenas nos cumprimentamos no princípio do respeito e da educação que é fundamental no mundo civil e esportivo", declarou.

Os comentários de Gravina mostraram que a inesperada renúncia de Mancini, que trocou a tetracampeã Itália pelos petrodólares da Arábia Saudita, ainda é vista com muita amargura pela alta cúpula da Figc.

A Azzurra seguiu sua trajetória contratando Luciano Spalletti, campeão italiano pelo Napoli, enquanto Mancini se aventura na península arábica para tentar ser protagonista de uma grande evolução no futebol saudita. (ANSA).