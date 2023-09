Fiorentina empata com Frosinone; Bologna e Monza não saem do 0

Apesar da maior quantidade de arremates a gol, a Viola não conseguiu ampliar o marcador e viu o gialloblù ser mais eficiente, pois encontrou o empate com o promissor Matías Soulé no segundo tempo.

Já no U-Power Stadium, Monza e Bologna não saíram do zero. O mais curioso é que esse foi o terceiro empate sem gols consecutivo do time comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta.

O encontro em Monza teve duas bolas na rede, mas os gols dos biancorossi, anotado por Dany Mota, e dos felsinei, marcado por Lewis Ferguson, foram anulados pela arbitragem.

O clima esquentou no final confronto, quando o belga Alexis Saelemaekers, do Bologna, foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo por ironizar a primeira advertência do árbitro Ivano Pezzuto.

Na tabela, a Viola é a sétima colocada, com 11 pontos, sendo seguida pelo Frosinone, que soma nove. O rossoblù se encontra em 12º, com sete, um a mais em relação ao 15º colocado Monza.

(ANSA).