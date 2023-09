Itália pode perder 1 milhão de habitantes até 2030

ROMA, 28 SET (ANSA) - A Itália pode perder cerca de 1 milhão de habitantes até o fim desta década, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

De acordo com as previsões demográficas, a população do país pode passar de 59 milhões de pessoas em 1º de janeiro de 2022 para 58,1 milhões em 2030.