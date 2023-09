Italiano: Junior Messias sela goleada do Genoa sobre a Roma

Cristante empatou para a equipe da capital, mas Retegui, ainda no primeiro tempo, recolocou o Genoa em vantagem.

Thorsby e o brasileiro Junior Messias fecharam o placar no segundo tempo.

A vitória levou os genoveses para o 11º lugar com 7 pontos. A Roma fechou a rodada em 16º com 5 pontos, apenas 2 acima da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, os romanos tentarão a reação em casa contra o Frosinone. A partida será no domingo às 15h45 no estádio Olímpico. O Genoa joga mais cedo, no domingo, às 10h, contra a Udinese fora de casa.

A equipe de Udine é a primeira na zona de rebaixamento e, em caso de vitória, pode fazer a Roma entrar em campo nas três últimas posições. (ANSA).