Lula recebe Campos Neto pela primeira vez

"Reunião foi muito boa, muito produtiva, muito cordial. A conversa transcorreu muito bem. Eu penso que foi um encontro institucional, de construção de relação", disse Haddad.

Segundo o ministro, a conversa foi "excelente" e de "alto nível". Desde o começo do ano, Lula tem criticado Campos Neto por conta do patamar elevado da taxa Selic e já acusou o chefe do Banco Central de "não entender de Brasil e do povo".

Em meio às pressões, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a taxa básica de juros pela segunda vez seguida em 0,5 ponto percentual, para 12,75%, em 20 de setembro. (ANSA).

