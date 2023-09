Maneskin anuncia nova edição do álbum "Rush!" com inéditas

ROMA, 28 SET (ANSA) - A banda italiana Maneskin anunciou que lançará uma nova edição do álbum "Rush!", com canções inéditas, no próximo dia 10 de novembro. A informação foi divulgada na última quarta-feira (27) nas redes sociais dos roqueiros.

A nova versão terá cinco faixas novas, incluindo o single atual "Honey (Are u Coming?), além de músicas já conhecidas pelo público, como "The Driver", que entrou no setlist da nova turnê.