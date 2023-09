Napoli diz que não teve intenção de ofender Osimhen em vídeo

No comunicado, que praticamente é um pedido de desculpas dos partenopei, o Napoli destacou que Osimhen é um "patrimônio" do atual detentor do Scudetto.

"Nas redes sociais, principalmente no TikTok, a linguagem expressiva é criada com leveza e criatividade, sem ter havido, no caso de Osimhen, qualquer intenção de zombaria. Se ele percebeu alguma ofensa, não foi essa a intenção do clube", informou a equipe napolitana.

O vídeo deixou Osimhen extremamente furioso, tanto que o agente do artilheiro, Roberto Calenda, ameaçou entrar com uma ação legal contra o Napoli. O jogador, por sua vez, deletou todas as fotos e os vídeos mais recentes com a camisa do time.

Essa não foi a primeira vez que o departamento de comunicação napolitano faz um post polêmico sobre o centroavante, pois o clube já havia publicado um vídeo comparando a aparência física de Osimhen com um coco.

Um dos responsáveis pela grande campanha do Napoli na temporada passada, que culminou na conquista do Scudetto, Osimhen entrou em campo normalmente ontem (27) e foi autor de um dos quatro gols marcados pela equipe na goleada por 4 a 1 sobrea a Udinese. (ANSA).