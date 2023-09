Papa Francisco recebe Caetano Veloso no Vaticano

Caetano já deveria ter se encontrado com o líder da Igreja Católica no fim de junho, em um evento com cerca de 200 artistas na Capela Sistina, mas acabou cancelando a viagem a Roma devido a uma gripe.

O músico fez um show em Roma para cerca de 5 mil pessoas na última quarta-feira (27), apresentando faixas de seu último álbum, "Meu Coco", e clássicos de sua carreira, além de "Michelangelo Antonioni", sua única canção escrita em italiano e que homenageia um dos mais célebres cineastas do país.

"Não falo italiano, mas amo essa língua desde pequeno e tudo o que sei aprendi com os filmes, com o cinema italiano", disse Caetano no show. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.