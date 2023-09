Praça em frente sede de governo italiano é reaberta após 10 anos

Segundo relatos, a reabertura do local animou Giorgia Meloni desde que ela assumiu o cargo como premiê da Itália, principalmente porque "assume um valor simbólico e real de aproximar os 'palácios' da política das pessoas comuns".

No entanto, depois da explosão de casos de Covid-19 durante a pandemia, a possibilidade de reabertura foi adiada. No período, somente pessoas que apresentassem seus crachás eram autorizadas a acessar o espaço.

Agora, com a remoção das barreiras ao longo do perímetro da praça - no trecho da Via del Corso até o limite da Piazza Montecitorio -, qualquer pessoa poderá contornar a Coluna de Marco Aurélio, até o fim do Palazzo Wedekind, e andar em frente à sede do governo italiano.

"A eliminação das barreiras materializa a vontade da primeira-ministra de devolver aos visitantes e pedestres uma das cenas mais queridas e fotografadas de Roma, com a Coluna de Marco Aurélio e os edifícios históricos que a dominam, incluindo a sede do governo", acrescentaram as fontes.

O espaço aberto monumental também conta com uma fonte que foi encomendada pelo papa Gregório XIII a Giacomo Della Porta, em 1575. Já a Piazza di Monte Citorio, onde fica a entrada principal da Câmara, permanece fechada ao público. (ANSA).