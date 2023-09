Secretário-geral da Otan encontra Zelensky em Kiev

KIEV, 28 SET (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, foi a Kiev nesta quinta-feira (28), onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em uma declaração à imprensa dos dois líderes, Zelensky afirmou: "Demonstramos que a entrada da Ucrânia na Otan é uma forma de reforçar a Ucrânia mas também de reforçar a Otan. A nossa cooperação é forte, a nossa aliança é natural".