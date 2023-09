Stellantis anuncia novo presidente para América do Sul

Filosa, por sua vez, vai substituir Christian Meunier, que, segundo o grupo automotivo, "vai fazer uma longa pausa para focar em interesses pessoais".

Além disso, a Stellantis anunciou que Ashwani Muppasani, atual diretor de vendas na China, foi nomeado como COO do grupo na Índia e na Ásia-Pacífico, no lugar de Carl Smiley, que decidiu "priorizar sua vida privada".

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer calorosamente a Christian e Carl por seu compromisso e suas contribuições para transformar a Stellantis na empresa líder que ela é hoje", disse o CEO do grupo, Carlos Tavares.

"As circunstâncias da vida devem nos fazer aceitar as decisões pessoais de nossos colegas, pois ilustram suas qualidades humanas, além do faro empresarial. Tenho plena confiança de que Emanuele e Ashwani, bem como Antonio em seu novo papel de CEO da marca Jeep, vão continuar os caminhos traçados por seus antecessores e impulsionarão a Stellantis ainda mais para vencer durante essa era de profundas mudanças em nosso setor", acrescentou. (ANSA).

