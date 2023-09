Visitas ao Coliseu aumentam 16% durante verão na Itália

Além disso, os três monumentos históricos de Roma receberam em média aproximadamente 25 mil visitantes diários.

"O importante marco é também o resultado da ampliação da oferta cultural oferecida aos visitantes em 2023 com a abertura ao público de novos espaços dentro do Coliseu e monumentos extraordinários do Fórum Romano e do Palatino", diz a nota.

No que diz respeito ao Anfiteatro, o novo elevador panorâmico torna também os pisos superiores e o sótão do monumento acessíveis a um público com dificuldades de locomoção, enquanto o túnel subterrâneo (aberto ao público em 2021) passou a ser utilizável, com uma instalação multimídia e com uma exposição dedicada aos gladiadores.

Já no Fórum Romano e no Palatino, a abertura mais significativa está relacionada ao monumental Domus Tiberiana, o mais antigo palácio imperial, novamente aberto após quase 50 anos de encerramento.

Entre as novas inaugurações também está a Domus Aurea, que desde junho passado está acessível todos os dias - e não apenas aos fins de semana -, com a possibilidade de o visitante conhecer uma evocativa exposição "L'Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l'Egitto", um longo percurso que inclui também salas com afrescos anteriormente fechados ao público. (ANSA).