Berlusconi recebe homenagens em dia que completaria 87 anos

MILÃO, 29 SET (ANSA) - O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, morto em junho em decorrência de uma leucemia crônica, recebeu uma série de homenagens nesta sexta-feira (29), data em que completaria 87 anos de vida.

Entre as principais iniciativas está uma cerimônia que batizou o mirante localizado no 39º andar do Palazzo Lombardia, sede da região, em homenagem ao ex-premiê italiano.