Brasileiro de 'Harry Potter' será destaque na Lucca Comics

Lima e Mina estarão presentes no pavilhão San Martino, dedicado à narrativa e ao mundo da fantasia e que reunirá 20 autores de todo o mundo. Os dois ainda trabalharam na produção dos filmes da série "Animais Fantásticos", também tirados da obra de J.K. Rowling.

A edição de 2023 da Lucca Comics deve ser a mais imponente da história do evento e terá 45 mil metros quadrados de área expositiva, 10% a mais que em 2022, e mais de 300 artistas, incluindo 45 convidados internacionais.

Entre os hóspedes ilustres da feira estão símbolos da produção contemporânea de HQs e graphic novels na Itália, como Gipi, Milo Manara e Zerocalcare, bem como os japoneses Masaaki Ninomiya e Usamaru Furuya, o britânico Bryan Talbot e o irlandês Declan Shalvey.

Também haverá convidados de Argentina, Coreia do Sul, China, Canadá, Estados Unidos, Israel e Turquia, entre outros.

Além de quadrinhos e fantasia, a Lucca Comics tem seções dedicadas a jogos, cinema e televisão. A parte voltada aos games tem como embaixadores o ator americano Joe Manganiello, um aficionado por Dungeons & Dragons, e o comediante italiano Lillo Petrolo.

"Esperamos neste ano centenas de convidados italianos e internacionais, que trarão à vida um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. Vamos celebrar nosso tema, 'Juntos', e eliminaremos todas as divisões para criar um evento comunitário e verdadeiramente único", declarou Emanuele Vietina, diretor do festival. (ANSA).