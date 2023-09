Cabines telefônicas vão oferecer serviços inteligentes em Milão

Entre as iniciativas que estarão disponíveis está um dispositivo de segurança que poderá ser acionado por um botão especial - "Mulheres+" -, com o objetivo de ligar em tempo real a um serviço de apoio com um operador para denunciar, gerir e ajudar a pessoa que o solicita.

As cabines "inteligentes", criadas em colaborações com a Urban Vision, serão pontos de informação e entretenimento, proporcionarão o carregamento de smartphones e a possibilidade de fazer chamadas gratuitas para telefones fixos e móveis nacionais.

A novidade faz parte do projeto "A Igualdade Não Pode Esperar" para a disparidade de gênero e será também uma ferramenta para combater episódios de violência contra as mulheres ou pequenos crimes.

"Não pensamos de forma alguma resolver o problema, mas inovar significa perceber que fazemos parte de um sistema e que podemos contribuir para resolver os problemas que existem", explicou Pietro Labriola, CEO da TIM.

O objetivo é que o local seja um suporte de informação cultural, turística e institucional que o município poderá dar aos cidadãos em tempo real. E isso vai desde a apresentar a programação de cinemas, teatros, museus, concertos e eventos a permitir a compra de bilhetes, escolher um restaurante, reservar um táxi, consultar a previsão do tempo e horários dos meios de transporte, além de obter informações sobre o trânsito.

Serão "toques" fáceis e rápidos para todos, mesmo para pessoas com deficiência motora, quebrando barreiras arquitetônicas, linguísticas ou visuais. O design do totem está em conformidade com padrões avançados de sustentabilidade.