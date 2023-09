Campeão do mundo, Papu Gomez acerta ida ao Monza

Papu também foi convocado para a Copa do Mundo 2022, jogando contra a Arábia Saudita e a Austrália.

Além do Brasil, ele chegou a ser sondado para o futebol árabe.

O interesse do Monza se intensificou a partir da lesão do atacante Gianluca Caprari, que criou a necessidade de reforçar o sistema ofensivo do clube. (ANSA).

