Chegadas de menores desacompanhados na Itália aumentam 60%

Os dados foram fornecidos durante uma coletiva de imprensa pela Unicef, que realizou na última quinta (28) uma missão na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, onde o número de chegadas atingiu o seu pico neste mês, com o desembarque de 4,8 mil pessoas em um só dia.

A agência da ONU explicou ainda que "pelo menos 990 pessoas, incluindo crianças", naufragaram no Mediterrâneo Central entre junho e agosto de 2023, "ou três vezes mais" do que o número registrado no verão de 2022, quando "pelo menos 334 pessoas perderam a vida".

"O Mar Mediterrâneo tornou-se um cemitério para as crianças e para o seu futuro", afirmou Regina De Dominicis, diretora regional da Unicef para a Europa e Ásia Central e coordenadora especial para a resposta aos refugiados e migrantes no continente europeu.

Segundo ela, "o número devastador de crianças que procuram asilo e segurança na Europa é resultado de escolhas políticas e de um sistema de migração falido".

"A adoção de uma resposta à escala europeia para apoiar as crianças e as famílias que procuram asilo e segurança e um aumento sustentado da ajuda internacional para apoiar os países que enfrentam múltiplas crises são desesperadamente necessários para evitar que mais crianças sofram", acrescenta.

De acordo com o relatório, "as crianças que sobrevivem à travessia são primeiro mantidas em centros de acolhimento de migrantes e depois transferidas para instalações que estão frequentemente fechadas e limitam o movimento".