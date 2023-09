Fedez recebe transfusão de sangue após hemorragia interna

O artista também agradeceu por todas as mensagens que os fãs enviaram para ele, "porque o apoio é sempre bom nestes momentos". O estado de saúde de Fedez fez sua esposa, a digital influencer Chiara Ferragni, retornar a Milão repentinamente de Paris, onde estava para participar da Semana de Moda.

"Aos melhores amigos que embarcam no primeiro avião com você quando você tem uma emergência", publicou a influenciadora digital nas redes sociais com uma foto de mãos dadas com sua melhor amiga, Chiara Biasi.

No ano passado, Fedez foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor neuroendócrino no pâncreas. Com 33 anos de idade, Federico Leonardo Lucia é um dos nomes mais populares da música italiana na atualidade e forma com Ferragni o casal mais badalado do país. (ANSA).

