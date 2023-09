Papa expressa tristeza e lamenta incêndio 'devastador' no Iraque

O Pontífice disse estar "profundamente triste ao saber dos efeitos devastadores" do incidente e garantiu "proximidade espiritual a todas as pessoas afetadas por essa tragédia", com uma oração especial pelas famílias das vítimas, pelos feridos e pelos esforços de socorro do pessoal de emergência.

"Confiando as almas dos mortos à amorosa misericórdia de Deus todo-poderoso, envia sentidas condolências àqueles que choram a sua perda", escreveu o religioso.

A tragédia aconteceu na última terça-feira (26) durante uma festa de casamento na província de Nínive, no norte do Iraque.

Na ocasião, o salão pegou fogo e deixou ao menos 113 mortos e 150 feridos. As chamas se espalharam após os fogos de artifício serem acendidos.

Segundo as autoridades locais, o espaço tinha painéis altamente inflamáveis e contrários às normas de segurança. Quatorze pessoas foram detidas. No entanto, a causa do incêndio ainda não foi divulgada. Quase 900 convidados participavam do matrimônio.

Na noite da última quinta-feira (28), uma missa em memória das vítimas reuniu diversos familiares comovidos. Nas paredes da Igreja da Imaculada Conceição em Qaraqosh, visitada em março de 2021 por Francisco durante sua passagem pelo Iraque, foram colocadas fotos das vítimas do incêndio entre mulheres, homens e crianças de todas as idades. (ANSA).