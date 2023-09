Papa recebe brasileiros e critica 'sedução da indiferença'

VATICANO, 29 SET (ANSA) - O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (29) membros de uma associação católica beneficente do Brasil e apontou a "sedução da indiferença" como um dos grandes problemas do mundo na atualidade.

O encontro ocorreu no Pátio San Damaso, no Vaticano, por ocasião dos 40 anos de fundação da Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica nascida em Guaratinguetá (SP) e que atua desde 1983 no processo de recuperação de dependentes químicos.