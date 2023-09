Roteiro de Antonioni vai virar filme pelas mãos de brasileiro

"Hoje acho que estou no momento ideal para abraçar essa história", conta o brasileiro, que reconhece o "grande desafio" de encarar um material deixado por um dos gênios do cinema italiano.

Ristum, que já foi assistente de outro peso pesado da sétima arte, Bernardo Bertolucci, teve acesso a um farto material de anotações sobre como Antonioni enxergava a história, mas garante que a produção terá uma "visão autoral". "Estou sendo guiado pelo Michelangelo, mas é um filme do André Ristum", diz.

Em breve, os cinéfilos poderão sentir um gostinho do que está por vir, com a leitura do roteiro de "Tecnicamente Doce" na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece entre 19 de outubro e 1º de novembro e, neste ano, exibirá uma retrospectiva dedicada a Antonioni.

A história original se passa nos anos 1960, na Sardenha, que começava a conviver com a profusão de empreendimentos imobiliários na Costa Esmeralda. Nesse cenário em que o ser humano subjuga a natureza, dois personagens italianos viajam à Amazônia, onde o meio ambiente ainda prevalecia sobre o homem.

O trio de protagonistas é completado por uma personagem brasileira, porém o script passou por adaptações para torná-lo mais atual. "Esse novo tratamento do roteiro é totalmente inédito. É a primeira vez que ele vai ter contato com um público maior", afirma Ristum, que define Antonioni como um "visionário" por antecipar o futuro nas relações do ser humano com natureza.

