Técnica italiana de ginástica é absolvida em processo por abusos

As investigações partiram de uma procuradoria federal especializada em esporte, após denúncias das ex-ginastas Nina Corradini e Anna Basta.

"Não há prova de comportamento vexatório contra as ginastas", disse o procurador federal Michele Rossetti. Para ele, a culpa que se pode imputar a Maccarani é a de "excesso de afeto por Anna Basta".

Assim ele justificou o pedido de advertência para a treinadora, que corria risco de multa, desqualificação e banimento do esporte.

A defesa da treinadora das "Farfalle" (borboletas) pedia, porém, a absolvição completa, alegando que o clima dos treinamentos era "familiar" e que Maccarani "merecia receber uma medalha por não ter abandonado Anna Basta" pelos problemas da atleta em manter o peso.

A treinadora definiu os 11 meses do processo como "dolorosos e difíceis", disse que está com "a consciência no lugar", mas que tem uma "ferida que continuará por toda a vida". (ANSA).