Após hemorragia interna, Fedez segue internado em Milão

A digital influencer Ferragni voltou com urgência de Paris para acompanhar de perto o marido. Ela estava participando dos desfiles da Fashion Week na capital francesa.

Massimo Falconi, médico que realizou em Fedez a cirurgia de remoção de um tumor neuroendócrino no pâncreas, acredita que o artista poderá voltar para casa dentro de alguns dias.

"Ele é jovem e essas internações duram geralmente uma semana.

Conhecendo-o, ele ficará ansioso, mas trocamos mensagens e ele me disse que está bem", analisou o profissional.

Com 33 anos de idade, Fedez é um dos nomes mais populares da música italiana na atualidade e forma com Ferragni o casal mais badalado do país. (ANSA).