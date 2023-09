Com gol de Osimhen, Napoli goleia Lecce por 4 a 0

Na etapa inicial, Leo Ostigard deu a vantagem aos partenopei.

No entanto, os outros gols napolitanos só foram desbloqueados no segundo tempo com Osimhen, Gianluca Gaetano e Matteo Politano.

A vitória em Lecce fez o Napoli subir para o terceiro lugar, com 14 pontos, mas pode cair na tabela conforme os outros resultados da sétima rodada.

O Lecce, uma das grandes surpresas do início do campeonato, ocupa a sétima colocação, com 11 pontos, e também pode perder posições. (ANSA).

