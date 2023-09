Ministro diz que situação orçamentária da Itália é 'delicada'

ROMA, 30 SET (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, afirmou neste sábado (30) que a situação orçamentária do país é "mais delicada do que se previa".

O político acrescentou que "escolhas difíceis" precisam ser feitas em uma "situação em que as finanças públicas estão sobrecarregadas pelo peso da criação de incentivos, do aumento das taxas e do abrandamento do ciclo econômico internacional".