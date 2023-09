No RJ, Itália estreia com vitória no Pré-Olímpico de vôlei

SÃO PAULO, 30 SET (ANSA) - Jogando no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a seleção italiana masculina de vôlei estreou neste sábado (30) com vitória no Pré-Olímpico.

A Azzurra tomou um susto da República Tcheca no primeiro set, mas buscou a virada nos games seguintes e venceu por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/18, 25/22 e 25/19.