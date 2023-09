Papa Francisco cria 21 novos cardeais no Vaticano

"O colégio cardinalício se assemelha a uma orquestra sinfônica, que representa a dimensão harmônica da Igreja. A diversidade é necessária e indispensável, mas cada som deve concorrer para o resultado comum. Na consoladora confiança de que temos como maestro o Espírito Santo, que seja Ele o protagonista", disse o pontífice.

A lista de novos cardeais eleitores inclui três da Espanha, dois da Itália e dois da Argentina. Os outros são provenientes de África do Sul, Colômbia, EUA, França, Hong Kong, Malásia, Polônia, Portugal, Sudão do Sul, Suíça e Tanzânia.

Com as novas nomeações, o colégio cardinalício passou a ter 243 membros, sendo 139 eleitores.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, liderou a delegação oficial italiana. A homilia no Vaticano também teve as presenças de autoridades francesas, polonesas, espanholas e portuguesas. (ANSA).

