Raffaella Carrà é homenageada com ópera na Itália

MILÃO, 30 SET (ANSA) - A cidade de Bergamo, na Itália, recebeu na última sexta-feira (29) a estreia de uma ópera que teve como tema a cantora e dançarina Raffaella Carrà, falecida em 2021.

Nascida de uma ideia do diretor Francesco Micheli, a ópera "Raffa in the Sky" foi composta por Lamberto Curtoni com o libreto de Renata Ciaravino e Alberto Mattioli.