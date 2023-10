Filme de Matteo Garrone fatura prêmio em festival na Espanha

O diretor de "Gomorra" e "Pinóquio" voltou ao cinema com uma história de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, em busca do sonho de chegar ao continente europeu.

O filme, que concorrerá à seleção final do Oscar que incluirá as 15 melhores produções internacionais escolhidas pela Academia, mostra Seydou e Moussa deixando Dakar em maior aos tormentos do deserto, o horror dos centros de detenção na Líbia e os perigos do mar. (ANSA).

